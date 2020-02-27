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27.02.2020 (08:16)

Центральный академический театр российской армии показал свой репертуар для родственников псковских героев-десантников

Центральный академический театр российской армии в Москве,  в этот театральный сезон, показал свой репертуар родственникам псковских героев-десантников,  приехавших на встречу с командованием Воздушно-десантных войск со всей страны.

Актеры театра представили постановку Заслуженного артиста России Адрея Бадулина «Саня, Ваня, с ними Римас», послевоенному времени и человеческим судьбам, прошедшим через военное лихолетье.

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвигу воинов-десантников  6 роты 104-го полка  Псковской дивизии  Воздушно-десантный войск, начались сегодня в Подмосковье с посещения членами семей военнослужащих Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в  Кубинке.

В мероприятиях принимают участие сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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