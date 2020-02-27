27.02.2020 (08:16)
Центральный академический театр российской армии показал свой репертуар для родственников псковских героев-десантников
Центральный академический театр российской армии в Москве, в этот театральный сезон, показал свой репертуар родственникам псковских героев-десантников, приехавших на встречу с командованием Воздушно-десантных войск со всей страны.
Актеры театра представили постановку Заслуженного артиста России Адрея Бадулина «Саня, Ваня, с ними Римас», послевоенному времени и человеческим судьбам, прошедшим через военное лихолетье.
Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвигу воинов-десантников 6 роты 104-го полка Псковской дивизии Воздушно-десантный войск, начались сегодня в Подмосковье с посещения членами семей военнослужащих Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке.
В мероприятиях принимают участие сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск.