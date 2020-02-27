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27.02.2020 (07:40)

В Бурятии расчеты ОТРК «Искандер» выполнили учебный групповой пуск

В Республике Бурятия в рамках тактико-специального учения расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» ракетного соединения Восточного военного круга выполнили специальные задачи.

Военнослужащие в ходе занятий выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.

Особенностью проверки слаженности работы расчетов стала отработка сложнейшего элемента, одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой ракет для поражения условных высокозащищённых  целей по разным траекториям.

В свою очередь специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.

В дальнейшем боевые расчеты выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных вводных.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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