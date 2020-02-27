27.02.2020 (07:02)

В ВВО стартовала подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Восточном военном округе стартовала подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего к этому масштабному мероприятию в Хабаровске спланировано привлечь 38 пеших парадных расчетов в количестве около 4000 человек, в том числе более 2700 военнослужащих от Минобороны России.

Впервые в параде войск Хабаровского гарнизона примут участие сводные батальоны гвардейского отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ из города Уссурийска и подразделения войск РХБ защиты военного округа, парадный расчет от центра связи ФСО России.

Особенностью юбилейного парада текущего года будет увеличение парадной группировки более чем в 1,5 раза. В частности численность каждого парадного расчета будет увеличена с 80 до 100 человек.

Традиционно в параде будут участвовать рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра округа, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.

Всего в военных парадах 9 мая в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 9 мая будет участвовать более 13900 человек, в том числе Минобороны России более 10400 военнослужащих.

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