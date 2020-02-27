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27.02.2020 (07:00)

Шквальным ветром и метелью встретил Байкал участников уникального перехода Хабаровск-Москва

Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  достигли озера Байкал.

Более 40 км группа прошла на лыжах по заснеженному льду озера вдоль побережья, после чего участники продолжили движение путем сцепки и крепления за высокоманевренные и проходимые снегоходы Варяг. Таким способом группа преодолела свыше 80 км по ледяному участку озера.

Осложнял движение, сильный встречный ветер, переходящий в снежную бурю с низкой видимостью пути.

В ходе следования, участники перехода посетили прибайкальский  поселок Бабушкин и город Байкальск, где местные жители организовали торжественную встречу, районные ансамбли песни и пляски исполнили для военнослужащих художественные номера и патриотические песни. Представители местной администрации выступили с напутственными словами в знак уважения и поддержки проводимой акции.

В дальнейшем участники перехода продолжат свой путь по Иркутской области в город Ангарск, маршрут будет пролегать по льду Байкала, горным перевалам и снежным косогорам.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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