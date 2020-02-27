27.02.2020 (04:46)

В ДВОКУ разработали систему подготовки по армейской тактической стрельбе на основе опыта применения спецназа

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище разработана уникальная система подготовки курсантов по армейской тактической стрельбе.

Курсанты используют специально созданную полосу, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством стало применение подвижных (качающихся) мишеней, стрельба в движении, стрельба с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также стрельба из других всевозможных неудобных положений. Прохождение полосы проходит в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Одной из особенностей подготовки курсантов является прохождение полосы армейской тактической стрельбы на высоком пульсе. Перед стрельбой курсанты совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной физической нагрузкой. Занятия позволяют тренировать у обучаемых точность и скорость стрельбы, сократить время на перезарядку оружия, перемещение, прицеливание, стрелять быстро и точно.

Команды ДВОКУ по практической и армейской тактической стрельбе регулярно занимают лидирующие позиции на чемпионатах Вооруженных Сил страны. На соревнованиях офицеры и курсанты перенимают опыт подготовки сильнейших команд мира и внедряют его в процесс обучения в училище.

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