Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2020 (04:29)

Военнослужащие женщины соревновались в развертывании тяжелой техники связи

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) завершился  первый – отборочный этап окружного конкурса по полевой выучке подразделений связи «Уверенный приём».

Впервые было принято решение об участии в конкурсе экипажей станций из военнослужащих женщин. Как показала практика, женские экипажи наравне с мужчинами выполняют учебные задачи по развёртыванию и свёртыванию аппаратных и станций связи.

В конкурсе участвуют штатные экипажи современных комплексов связи «Редут», станций спутниковой связи «Ливень», цифровых радиорелейных станций и станций средней мощности «Артек» на базе автомобиля КАМАЗ серии «Мустанг».

На первом этапе конкурса в соединениях и воинских частях определены лучшие экипажи и специалисты связи, которые будут соревноваться на втором этапе в объединениях округа с 16 по 19 марта 2020 года.

 Для оценки слаженности работы экипажей и выполнению учебных задач в экстремальных условиях часть нормативов девушки - связистки выполнили в средствах индивидуальной защиты.

По завершению окружного этапа по результатам соревнований будет сформирована сборная команда в количестве 35 человек, которая отправится защищать честь Восточного военного округа на Всеармейском этапе конкурса «Уверенный приём – 2020», который будет проходить в Военной академии связи в городе Санкт-Петербург.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военный комиссариат Благовещенска предоставил выставку фронтовых документов амурчан - ветеранов
Представители Главного управления связи ВС РФ обсудили с вьетнамскими коллегами вопросы участия вьетнамской команды в конкурсе АрМИ-2020 «Уверенный прием»
В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходят армейские этапы конкурсов «Танковой биатлон» и «Суворовский натиск»
Около 11 тыс. артиллеристов ВВО приступили к тактическим учениям в рамках масштабного полевого выхода

Метки:
Восточный военный округ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false