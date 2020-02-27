27.02.2020 (04:29)
Военнослужащие женщины соревновались в развертывании тяжелой техники связи
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) завершился первый – отборочный этап окружного конкурса по полевой выучке подразделений связи «Уверенный приём».
Впервые было принято решение об участии в конкурсе экипажей станций из военнослужащих женщин. Как показала практика, женские экипажи наравне с мужчинами выполняют учебные задачи по развёртыванию и свёртыванию аппаратных и станций связи.
В конкурсе участвуют штатные экипажи современных комплексов связи «Редут», станций спутниковой связи «Ливень», цифровых радиорелейных станций и станций средней мощности «Артек» на базе автомобиля КАМАЗ серии «Мустанг».
На первом этапе конкурса в соединениях и воинских частях определены лучшие экипажи и специалисты связи, которые будут соревноваться на втором этапе в объединениях округа с 16 по 19 марта 2020 года.
Для оценки слаженности работы экипажей и выполнению учебных задач в экстремальных условиях часть нормативов девушки - связистки выполнили в средствах индивидуальной защиты.
По завершению окружного этапа по результатам соревнований будет сформирована сборная команда в количестве 35 человек, которая отправится защищать честь Восточного военного округа на Всеармейском этапе конкурса «Уверенный приём – 2020», который будет проходить в Военной академии связи в городе Санкт-Петербург.