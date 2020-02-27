27.02.2020 (04:12)
Военный комиссариат Благовещенска предоставил выставку фронтовых документов амурчан - ветеранов
Военный комиссариат г. Благовещенск организовал выставку фронтовых документов ветеранов. Выставка развернута в центральной библиотеке Благовещенска в рамках памятного проекта «Вспомним поименно», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме подлинных документов, также демонстрируются и личные вещи участников войны, копии фотографий боевых действий, музейные экспонаты. Часть артефактов с мест сражений предоставил амурский поисковый отряд, побывавший в нескольких экспедициях в Волгоградской и Смоленской областях.
В рамках проекта благовещенцы могут принести и свои вещи ветеранов, а также рассказать историю своих родственников - участников самой кровопролитной войны в истории народов.
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