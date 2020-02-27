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27.02.2020 (04:04)

На Камчатке летчики морской авиации ТОФ в ходе учения отработали посадку истребителей МиГ-31 с одним работающим двигателем

На Камчатке в период проведения летного тактического учения истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и Сил на Северо-востоке России летчики отработали один из сложнейших элементов летной подготовки – полет и посадку на аэродром с одним работающим двигателем.

В ходе учения экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняли взлет, набор высоты и полет по заданному маршруту. Затем, при заходе на посадку летчики выводили один из двигателей на малый газ, имитируя его отключение, а на втором двигателе осуществляли снижение и посадку самолета.

Главная цель упражнения заключается в отработке у летчиков навыков пилотирования и выполнение посадки самолета в случае аварийного отключения одного из двигателей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация
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