27.02.2020 (04:04)

На Камчатке летчики морской авиации ТОФ в ходе учения отработали посадку истребителей МиГ-31 с одним работающим двигателем

На Камчатке в период проведения летного тактического учения истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и Сил на Северо-востоке России летчики отработали один из сложнейших элементов летной подготовки – полет и посадку на аэродром с одним работающим двигателем.

В ходе учения экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняли взлет, набор высоты и полет по заданному маршруту. Затем, при заходе на посадку летчики выводили один из двигателей на малый газ, имитируя его отключение, а на втором двигателе осуществляли снижение и посадку самолета.

Главная цель упражнения заключается в отработке у летчиков навыков пилотирования и выполнение посадки самолета в случае аварийного отключения одного из двигателей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице