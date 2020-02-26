26.02.2020 (23:20)
В парке Патриот родственникам псковских десантников показали кластер Воздушно-десантных войск
Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвигу воинов-десантников 6 роты 104-го полка Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, начались сегодня в Подмосковье с посещения членами семей военнослужащих Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке.
Всего более 100 родственников, детей, родителей, сестер и сослуживцев посетили экспозиции музейного комплекса в парке «Патриот».
Родственники осмотрели экспозиции посвященные истории и развитию Вооруженных Сил Российской Федерации, экспозицию Воздушно-десантных войск и раздел, посвященный подвигу 6 роты.
Также гости парка ознакомились с выставкой, посвященной борьбе с международным терроризмом, где была показана экипировка, вооружение и военная техники различных незаконных вооруженных формирований.
В мероприятиях принимают участие участники событий, сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск.