26.02.2020 (23:20)

В парке Патриот родственникам псковских десантников показали кластер Воздушно-десантных войск

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвигу воинов-десантников 6 роты 104-го полка Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, начались сегодня в Подмосковье с посещения членами семей военнослужащих Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке.

Всего более 100 родственников, детей, родителей, сестер и сослуживцев посетили экспозиции музейного комплекса в парке «Патриот».

Родственники осмотрели экспозиции посвященные истории и развитию Вооруженных Сил Российской Федерации, экспозицию Воздушно-десантных войск и раздел, посвященный подвигу 6 роты.

Также гости парка ознакомились с выставкой, посвященной борьбе с международным терроризмом, где была показана экипировка, вооружение и военная техники различных незаконных вооруженных формирований.

В мероприятиях принимают участие участники событий, сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск.

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