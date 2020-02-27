27.02.2020 (01:00)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО разминировали дороги общего пользования и отразили нападение условных диверсантов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа провели расчистку местности от взрывчатых веществ в ходе учения на полигоне в Смоленской области.

Военным инженерам предстояло обнаружить и обезвредить противопехотные и противотанковые мины, а также взрывные устройства на растяжках. Используя неконтактный искатель линий управления взрывными устройствами, миноискатели «коршун» и индукционный миноискатель ИМП-С саперы обнаружили установленные мины и осуществили подрыв накладным зарядом.

Также в ходе учения были отработаны действия в составе пешего инженерно-разведывательного дозора, патрулирующего участки дороги в поисках взрывных устройств на «растяжках», а также огневое блокирование групп неизвестных вооруженных формирований.

Всего к отработке тактико-специальных занятий на местности в рамках масштабного лагерного сбора инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО привлекается более 800 военнослужащих и задействовано около 120 единиц военной и специальной техники. Лагерный сбор пройдет с 27 февраля по 27 марта на 6 военных полигонах в Московской, Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

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