27.02.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 февраля 2020 г. № 95

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

27 февраля 2020 г. отмечается День Сил специальных операций — одной из важных структур Вооруженных Сил Российской Федерации, эффективно противодействующих угрозам безопасности государства.

Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением, военной и специальной техникой военнослужащие Сил специальных операций успешно выполняют задачи в самых сложных, нестандартных ситуациях и способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально.

Уверен, что личный состав Сил специальных операций и в дальнейшем будет честно и мужественно защищать национальные интересы России, вносить существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины!

Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо нашего Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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