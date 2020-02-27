27.02.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 февраля 2020 г. № 95
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Дорогие ветераны!
27 февраля 2020 г. отмечается День Сил специальных операций — одной из важных структур Вооруженных Сил Российской Федерации, эффективно противодействующих угрозам безопасности государства.
Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением, военной и специальной техникой военнослужащие Сил специальных операций успешно выполняют задачи в самых сложных, нестандартных ситуациях и способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально.
Уверен, что личный состав Сил специальных операций и в дальнейшем будет честно и мужественно защищать национальные интересы России, вносить существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины!
Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо нашего Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу