26.02.2020 (22:28)
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал объекты инфраструктуры 201-й военной базы в Таджикистане
Сегодня первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым и командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным проинспектировали объекты строительства и социальную инфраструктуру 201-й военной базы в Таджикистане.
Первый замглавы военного ведомства заслушал доклад командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина о построенных объектах и объектах, готовящихся к вводу в эксплуатацию.
Руслан Цаликов отметил хорошее состояние военного госпиталя базы, новые здания которого были построены в 2017 году.
В госпитале размещены лабораторные, физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты с современным оборудованием, а также кабинеты функциональной диагностики. Технические возможности госпиталя позволяют оказывать помощь даже тяжелобольным и при необходимости проводить консультации с коллегами по видеосвязи.
Также первый замминистра проверил завершение строительства казармы для военнослужащих базы.
«На территории 201-й военной базы ведётся строительство казарм кубрикового типа на 500 человек. Работы планируется завершить к июлю 2020 года», - сообщил Александр Лапин.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.