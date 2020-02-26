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26.02.2020 (20:57)

Всеармейская олимпиада по четырем иностранным языкам стартовала в Пансионе воспитанниц Минобороны РФ

Впервые на IX Всеармейской олимпиаде по иностранному языку среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ проходят интеллектуальные состязания не только по английскому, но и по французскому, китайскому и немецкому языкам.

Торжественное открытие проходит сегодня в Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». Уже завтра знания участников олимпиады проверят по четырем языкам. Такое разнообразие будет в первый раз, на прошлых олимпиадах соревновались только в знании английского языка.

Третий, заключительный, этап Всеармейской олимпиады по иностранному языку - важное событие для каждого участника. Позади два отборочных этапа, месяцы подготовки и усердной работы.

Начальник управления военного образования Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников в ходе церемонии открытия отметил, что интеллектуальные состязания в знаниях иностранных языков открывают цикл всеармейских олимпиад, в марте воспитанники довузовских образовательных организаций примут участие в олимпиаде по географии, в апреле пройдет международная олимпиада по физике и математике.

«По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в этом году проводим состязания не только по английскому языку, но в состав конкурсных испытаний включены задания по китайскому, французскому и немецкому языку», - отметил Игорь Муравлянников

«Надеюсь, эти состязания покажут не только высокий уровень подготовки воспитанниц, суворовцев, нахимовцев и кадет, но и помогут лучше узнать историю и традиции государств, где эти четыре языка являются официальными», - добавил начальник управления военного образования Главного управления кадров Минобороны России.

Также в рамках Олимпиады будет организован лекторий для руководителей команд и преподавателей, в рамках которого обсудят такие важные темы, как подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, эффективные методы и технологии обучения иностранному языку, особенности подготовки к олимпиадам по иностранному языку.

Участниками Олимпиады стали более 200 воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России.

В последний день, 28 февраля, состоится четвертый этап олимпиады по английскому языку, будут подведены итоги и состоится торжественное закрытие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Среднее образование , Олимпиады
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