26.02.2020 (20:35)

В Военно-медицинской академии прошло заседание Санкт-Петербургского общества физиологов, биохимиков и фармакологов

На кафедре авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошло заседание Санкт-Петербургского общества физиологов, биохимиков и фармакологов имени И.М. Сеченова.

В рамках заседания выступил профессор кафедры психиатрии Военно-медицинской академии доктор медицинских наук профессор Андрей Марченко, который рассмотрел вопросы существующей системы профессионально-психологического отбора в тесной связи с системой подготовки и развития профессионально важных качеств военных специалистов.

В докладе были раскрыты психологические детерминанты успешности военно-профессиональной адаптации военнослужащих.

По окончании лекции состоялась дискуссия, во время которой участники заседания обсудили услышанное и смогли задать вопросы лектору по теме доклада.

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