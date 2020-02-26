26.02.2020 (20:24)

В Самаре прошла акция «Готов к защите Отечества!»

«Готов к защите Отечества» — так называлась патриотическая акция в Самаре, организованная региональным отделением ДОСААФ России и ставшая венцом традиционного месячника оборонно-массовой работы.

Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества. С праздником самарцев поздравили Герой Российской Федерации Игорь Станкевич, заместитель командующего 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии полковник Павел Олексюк и председатель регионального отделения ДОСААФ полковник Сергей Ермохин.

Большой интерес и у детей, и у взрослых вызвала выставка современной военной техники. Самарцы смогли ознакомиться с легендами армейской техники и современными образцами. Областная оборонная организация представила учебные автомобили, на которых проходят обучение по военно-учетным специальностям будущие защитники Отечества. Работал также мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Популярностью у зрителей пользовались спецмашины, оборудование и снаряжение силовых ведомств. Еще одна экспозиция никого не оставила равнодушным — это выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны. Здесь были находки, обнаруженные поисковыми отрядами во время выездов на места сражений.

На празднике работали тиры для стрельбы из пейнтбольного лука и пневматической винтовки, были развернуты выставки спортивных трофеев радистов, моделистов и представителей других видов технического спорта. На площадке областного аэроклуба ДОСААФ можно было примерить шлемофон, ознакомиться с устройством парашюта, получить ответы специалистов на вопросы по парашютным прыжкам и полетам. Самым метким стрелкам в конкурсах «Меткий стрелок», «Ворошиловский стрелок» и «Отличный стрелок» были вручены заслуженные награды.

У стенда средств связи первичного отделения ДОСААФ при региональном отделении Союза радиолюбителей России было многолюдно. Всех интересовали уникальные станции связи и телефонные аппараты выпуска 40-60-х годов прошлого века.

Самарцев на этом празднике ждала и обширная культурная программа. Праздник начался с душевных песен и зрелищных выступлений. Перед зрителями с интересной программой выступил государственный ансамбль песни и танца 2-й гвардейской общевойсковой армии «Волжские казаки» и лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник боевых действий в Афганистане, член ДОСААФ России Александр Самарин.

Большой восторг у зрителей вызвало показательное выступление лучшего военно-патриотического клуба Приволжского федерального округа «Гвардия». Руководит им председатель местного отделения ДОСААФ Артур Страшнов. Курсанты клуба продемонстрировали приемы рукопашного боя и элементы тактической подготовки с применением оружия.

Настоящий восторг вызвало выступление полицейских-кинологов и их четвероногих сослуживцев. Силу и ловкость продемонстрировали бойцы подразделения спецназа УФСИН, а мальчишки из военно-патриотического клуба «Обереги» спортивного лицея показали приемы рукопашного боя. Ребята из клуба славянской культуры «Ратник» удивили фланкировкой казачьей шашкой и умелой скруткой бревна.

В ходе акции прошли викторины «Пройди интерактивные площадки — получи приз» и «День защитника Отечества» на знание военной истории России.

На армейской полевой кухне всех желающих угостили кашей из солдатского котелка и горячим чаем.

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