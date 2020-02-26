26.02.2020 (20:20)

Военные моряки примут участие в заседании киноклуба Президентской библиотеки, где состоится показ и обсуждение фильма «Арктика. Космос на земле»

28 февраля в 12:00 в рамках «Дня Арктики в Президентской библиотеке» состоится очередное заседание киноклуба, на котором будет показан фильм «Арктика. Космос на земле» режиссёра и оператора Никиты Колесова. Картина снята видеоканалом Новосибирского государственного университета. В заседании киноклуба примут участие представители руководства Военного учебно-научного центра ВМФ и курсанты военно-морских образовательных заведений.

Летом 2017 года геологи Новосибирского госуниверситета отправились в экспедицию на острова архипелага Земля Франца-Иосифа вместе с Арктическим плавучим университетом. Проект был организован Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова. В нём приняли участие учёные и студенты со всего мира: из Швейцарии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Кубы и, конечно, России. Три недели исследователи самых разных направлений (биологи, почвоведы, геологи, океанологи, экологи, экономисты и многие другие) шли на судне, изучая архипелаг Земля Франца-Иосифа.

«Никита Колесов сам одновременно снимал видео и брал короткие интервью. Над фильмом работала большая команда, мы делали его около восьми месяцев», — отметила редактор университетского видеоканала Лилия Стяжкина.

По словам режиссёра, «весь фильм был снят под определённым настроением — с любовью к этим местам, которые обладают каким-то магнетическим спокойствием».

Один из героев фильма — доктор геолого-минералогических наук профессор Новосибирского государственного университета Дмитрий Метелкин — в преддверии проведения заседания киноклуба поделился своим восприятием «белого материка»: «Сложно передать радость, восхищение от того, что ты увидел то, что давно хотел. Это как в детстве: ты хочешь велосипед, сегодня его нет, завтра нет, на день рождения нет, а потом раз — и он появился».

Лента ярко и убедительно раскрывает, в каких непростых условиях проходит исследование арктических земель, для чего это делается и почему Арктика — это место, куда всё время хочется возвращаться.

Редактор университетского видеоканала Лилия Стяжкина отметила, что «кино передаёт энергетику работы, науки, поиска. Показана суровая арктическая местность и то, как геологи работают в сложных условиях, как справляются с трудностями климата. Фильм подробно рассказывает о научных исследованиях, а значит, просвещает. Подобные фильмы заряжают на деятельность, и это одна из главных задач фильма».

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

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