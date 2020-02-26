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26.02.2020 (20:13)

В Пермском суворовском военном училище пройдет конференция проектно-исследовательских работ воспитанников

В Пермском суворовском военном училище пройдет научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ воспитанников, которая в этом учебном году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На шести научных секциях будут представлены около 40 работ, авторами которых стали более 50 суворовцев.

Цель конференции — приобщение обучающихся к проектной, исследовательской деятельности, выявление интеллектуально и творчески одаренных воспитанников, стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, а также удовлетворение повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках исследовательской деятельности, развитие и совершенствования научно-методической работы педагогического коллектива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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