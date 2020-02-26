26.02.2020 (19:59)

Командующему 2-й общевойсковой армией ЦВО Андрею Колотовкину торжественно вручили погоны генерал-лейтенанта

Командующему 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа (ЦВО) Андрею Колотовкину в соответствии с Указом Президента Российской Федерации торжественно вручили погоны генерал-лейтенанта.

Церемония прошла в зале Военного совета 2-й армии с участием всего офицерского состава объединения. Вручить погоны и поздравить командующего накануне в Самару прибыл заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Алексей Лемякин. Он высоко охарактеризовал командарма перед офицерами управления, поздравил с присвоением очередного воинского звания и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Колотовкин Андрей Владимирович родился 10 апреля 1972 года в Майкопе. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел путь от командира мотострелкового взвода на Северном Кавказе до командующего общевойсковым объединением ЦВО.

Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».

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