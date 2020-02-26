26.02.2020 (19:33)

В Санкт-Петербурге прошел Ушаковский форум, посвященный 275-летию со дня рождения прославленного адмирала

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоялся Ушаковский форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Фёдора Ушакова. Участников форума от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, Военного совета ВМФ поприветствовал заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

В работе форума приняли участие представители Главного командования ВМФ России, Военного учебно-научного центра ВМФ, органов государственной власти Санкт-Петербурга, Русской православной церкви, ветераны ВМФ, известные военные и гражданские историки, преподаватели, курсанты и студенты морских образовательных учреждений.

Организаторами Ушаковского форума выступили Ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ, Центральный военно-морской музей, Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, Региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской Петербург». Поддержку форуму оказывают Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Российский государственный архив ВМФ, Центральная военно-морская библиотека, фонды «Морская слава Отечества» и Морское образование», Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним», Саровский музей военно-морской славы.

Цель форума — обсуждение ряда вопросов увековечения памяти выдающегося российского флотоводца, государственного деятеля и духовного подвижника Фёдора Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

Основными темами докладов стали: вклад адмирала Фёдора Ушакова в формирование отечественной школы военно-морского искусства, его политическая и дипломатическая деятельность, а также роль флотоводца как духовного подвижника и святого праведного воина.

В рамках форума был представлен эскизный проект памятника святому праведному воину Феодору Ушакову, который будет установлен в Санкт-Петербурге на площади Труда.

Адмирал Фёдор Ушаков многие годы верно служил России, явив при этом пример героизма и подвижничества. Его военным талантом восхищались выдающиеся современники, в том числе генералиссимус Александр Суворов, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин-Таврический, английский вице-адмирал Горацио Нельсон. Биограф Фёдора Ушакова генерал-майор флота Ростислав Скаловский писал: «Преданный своему долгу, высоко ценивший воинскую доблесть, неутомимо деятельный, предприимчивый, обладавший редкими способностями для того поприща, которое судьба определила ему запечатлеть рядом блистательных заслуг».

Жизнь и деятельность адмирала Федора Ушакова стали ярчайшим образцом беззаветного служения Отечеству, высокой духовности, благотворительности и милосердия. Он является достойным примером для подрастающего поколения, на основе которого проводится патриотическое, нравственное и духовное воспитание.

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