26.02.2020 (19:19)
Представители Главного управления связи ВС РФ обсудили с вьетнамскими коллегами вопросы участия вьетнамской команды в конкурсе АрМИ-2020 «Уверенный прием»
В Минобороны России в преддверии проведения Армейских международных игр–2020 в состоялась встреча представителей Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации с их вьетнамскими коллегами.
В ходе переговоров обсуждались вопросы участия вьетнамской команды в конкурсе специалистов связи «Уверенный прием».
Встреча прошла в дружественной обстановке.
Справочно:
Отборочные соревнования первого всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» стартовали в феврале и проводятся в воинских частях и соединениях.
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