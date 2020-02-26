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26.02.2020 (19:19)

Представители Главного управления связи ВС РФ обсудили с вьетнамскими коллегами вопросы участия вьетнамской команды в конкурсе АрМИ-2020 «Уверенный прием»

В Минобороны России в преддверии проведения Армейских международных игр–2020 в состоялась встреча представителей Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации с их вьетнамскими коллегами.

В ходе переговоров обсуждались вопросы участия вьетнамской команды в конкурсе специалистов связи «Уверенный прием».

Встреча прошла в дружественной обстановке.

Справочно:

Отборочные соревнования первого всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» стартовали в феврале и проводятся в воинских частях и соединениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное управление связи ВС РФ , АрМИ , Уверенный прием
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