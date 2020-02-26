26.02.2020 (18:46)

В ЦНИИИ инженерных войск пройдет Всероссийская конференция памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева

27 и 28 февраля в Центральном научно-исследовательском испытательном институте (ЦНИИИ) инженерных войск состоится V Всероссийская конференция памяти Героя Советского Союза доктора военных наук профессора генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева.

Участие в конференции примут представители старейшего в России детского движения при инженерных войсках — Межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы», а также офицеры войск и ветераны Великой Отечественной войны.

Юные карбышевцы из разных регионов России представят научно-исследовательские работы по тематике жизни и военной деятельности генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева.

В инженерных войсках и Вооруженных Силах в целом Дмитрий Михайлович известен также как талантливейший офицер, ученый, теоретик и практик, внесший огромный вклад в развитие отечественной военной инженерии. В настоящее время на территории Российской Федерации в деятельности движения и реализации проектов «Юных карбышевцев» активное участие принимает до 20 тыс. школьников из более чем 30 регионов страны.

Также участников конференции ожидают экскурсия по уникальному музейному комплексу ЦНИИИ инженерных войск им. Д.М. Карбышева и ознакомление с новейшей учебно-материальной базой Международного ордена Кутузова противоминного центра ВС РФ, а также выставка перспективных средств инженерного вооружения.

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