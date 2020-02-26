26.02.2020 (19:00)

В Москве пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига 6-й роты Псковских десантников

Командование Воздушно-десантных войск совместно с администрациями субъектов Российской Федерации, Союзом десантников России, ДОСААФ России, ветеранскими и общественными организациями в период с 26 февраля по 1 марта проводит памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига воинов 6-й роты Псковских десантников.

В мероприятиях примут участие члены семей и родственники военнослужащих, участники событий тех лет, представители Минобороны России, органов государственной власти, Русской православной церкви, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск.

Памятные мероприятия начались с посещения членами семей военнослужащих Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и спектакля «Вечно живые», посвященного подвигу воинов-десантников в Центральном академическом театре Российской Армии.

Спланировано проведение панихиды о павших воинах-десантниках в Храме Христа Спасителя. Возложение представителями Минобороны России, Командования ВДВ и членами семей цветов к памятнику «Воинам-десантникам» на Суворовской площади. Также пройдет митинг и возложение цветов у памятного знака «Поклонный крест» в месте героического подвига десантников 6-й роты в Чечне, мемориальных комплексах в Москве и Пскове.

В ледовом дворце «ВТБ Арена» в столице покажут музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный героическим действиям десантников, а завершатся мероприятия 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в н.п. Череха Псковской области, открытием объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих и молебном у Главной иконы ВДВ и ВКС, которая со временем займет свое место в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году.

Справочно:

В ночь с 29 февраля на 1 марта, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776.

Девяносто десантников преградили путь более с двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. Бой начался 29 февраля 2000 года. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка. Непрерывные атаки вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.

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