Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (18:37)

Самарские юнармейцы собрали более 2 тыс. фотографий для мультимедийного музея «Дорога памяти»

Юнармейцы Самарской области собрали более 2 тыс. фотографий и писем об участниках Великой Отечественной войны для мультимедийного музея Минобороны России «Дорога памяти».

Для удобства в сборе материалов в 50 комнатах юнармейца при каждой школе были открыты пункты по оцифровке и загрузке фотографий.

«Дедушки, бабушки и родители, которые не в ладах с компьютерной техникой приходят к школьникам с документами, и они помогают им их оцифровать», — сообщил начальник штаба Бнармии Самарской области Алексей Родионов.

Также ребята посещали участников войны, искали материалы в библиотеках, архивах и через социальные сети. Обнаруженные письма и фотографии сканировались и загружались на сайт «Память народа».

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны, и станет одним из крупнейших.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные районы условного противника на учении в Поволжье
Связисты ЦВО отработали вопросы противодействия средствам РЭБ условного противника в Кузбассе
Под Оренбургом мотострелки и танкисты ЦВО отразили ночную атаку «противника»
Юнармейские отряды из Красноярского края приняли участие в командном перетягивании каната

Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false