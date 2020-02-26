26.02.2020 (18:37)

Самарские юнармейцы собрали более 2 тыс. фотографий для мультимедийного музея «Дорога памяти»

Юнармейцы Самарской области собрали более 2 тыс. фотографий и писем об участниках Великой Отечественной войны для мультимедийного музея Минобороны России «Дорога памяти».

Для удобства в сборе материалов в 50 комнатах юнармейца при каждой школе были открыты пункты по оцифровке и загрузке фотографий.

«Дедушки, бабушки и родители, которые не в ладах с компьютерной техникой приходят к школьникам с документами, и они помогают им их оцифровать», — сообщил начальник штаба Бнармии Самарской области Алексей Родионов.

Также ребята посещали участников войны, искали материалы в библиотеках, архивах и через социальные сети. Обнаруженные письма и фотографии сканировались и загружались на сайт «Память народа».

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны, и станет одним из крупнейших.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице