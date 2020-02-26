26.02.2020 (18:45)

Награждение журналистов-победителей «Медиа-Ас – Центр» впервые прошло на российской военной базе в Таджикистане

Конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас – Центр-2020». Награждение журналистов впервые состоялось за пределами РФ — на российской военной базе в Таджикистане.

«Растет боевая мощь, крепнет уверенность россиян и вообще всех людей, которые хотят жить в мире, в том, что на свете есть сила, которая позволит этот мир обеспечить, защитит и российских граждан, и другие народы мира от каких-либо посягательств нарушения суверенитета, обеспечит спокойную и мирную жизнь», — сказал первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов на церемонии награждения.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что впервые в окружном этапе конкурса «Медиа-Ас» вместе с российскими журналистами приняли участие представители СМИ из Таджикистана.

«Вместе с военнослужащими ЦВО вы спасали жителей города Тулун от сильнейшего паводка, поэтапно ликвидировали последствия стихии, боролись с небывалыми лесными пожарами в Сибири. Важно, что события во время чрезвычайного происшествия на складе под Ачинском освещались объективно, без перегибов и паники. В работе журналиста в наше время приобретают значение не только талант, профессионализм, но и объективность, патриотизм, следование высоким нравственным ценностям», — сказал командующий войсками ЦВО.

О победителях в номинациях:

Автором лучшего материала среди телевизионных СМИ в номинации «Лучшие кадры» стала Яна Цветкова — корреспондент «Областного телевидения» Свердловской области; в номинации «Командный голос» победила Вера Цыганкова — ведущий информационного вещания радио «Комсомольская правда-Самара». В номинации «Сила слова» победу одержал старший корреспондент новосибирского филиала «Российской газеты» Никита Зайков, а «Молнию» за лучшую работу информагентств взяла заместитель главного редактора агентства «Интерфакс-Урал» Александра Качалова.

В номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу победила Анна Майорова — фотокорреспондент российского информационного агентства URA.RU, победителем в номинации «Прорыв года» стал специальный корреспондент телеканала «Звезда» Дмитрий Изгагин.

О фестивале прессы «Медиа-Ас – Центр-2020»:

Всего жюри окружного этапа рассмотрело более 250 работ от журналистских коллективов регионов Поволжья, Урала, Сибири и впервые из Таджикистана. В дальнейшем творческие работы из ЦВО примут участие в финальном этапе, который пройдет на уровне Минобороны России в Москве. Фестиваль прессы «Медиа-Ас», организованный российским военным ведомством, проводится в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

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