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26.02.2020 (18:30)

В технополисе «ЭРА» пройдет II Всероссийская научно-техническая конференция по направлению «Информатика и вычислительная техника»

С 27 по 28 февраля в Военном инновационном технополисе «ЭРА» пройдет II Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Основные цели конференции — обмен информацией о новых научно-технических разработках и поиск партнеров в области информатики и вычислительной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В конференции примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов Минобороны России, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие опыт создания и внедрения передовых IT-технологий.

В пленарном заседании, а также в трех секциях («Состояние и перспективы развития математического и компьютерного моделирования сложных процессов в системах военного и двойного назначения», «Состояние и перспективы развития в области разработки радиоэлектронной аппаратуры информационных систем военного и двойного назначения», «Состояние и перспективы развития оптоинформатики и радиофотоники в интересах разработки информационных систем военного и двойного назначения») запланированы доклады руководителей научно-исследовательских групп из числа ведущих ученых по направлению создания и применения новых информационных технологий.

По итогам мероприятия материалы докладов участников войдут в рецензируемый сборник научных трудов «Вестник технополиса «ЭРА».

Мероприятие проводит Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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