Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (18:15)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные районы условного противника на учении в Поволжье

С артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированными в Поволжье, проведено учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом.

По замыслу мероприятия, условный противник создал линию обороны, состоящую из укрепленных районов. Позиции противника были обнаружены разведкой с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных орудий «Хоста» и возимых минометных комплексов «Сани» вышли и развернулись на огневых позициях. Затем военнослужащие выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций, огонь велся в течение получаса. За это время расчеты отработали ведение беглого и сосредоточенного огня.

Учение прошло на Тоцком полигоне в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Связисты ЦВО отработали вопросы противодействия средствам РЭБ условного противника в Кузбассе
Более 10 тыс. человек в рамках дня открытых дверей посетили воинские части гвардейской танковой армии ЗВО
На территории пяти регионов России завершился первый отборочный этап конкурса среди расчетов комплексов с БЛА танковой армии ЗВО
Колонна ПГРК «Ярс» совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади

Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false