26.02.2020 (18:15)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные районы условного противника на учении в Поволжье

С артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированными в Поволжье, проведено учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом.

По замыслу мероприятия, условный противник создал линию обороны, состоящую из укрепленных районов. Позиции противника были обнаружены разведкой с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных орудий «Хоста» и возимых минометных комплексов «Сани» вышли и развернулись на огневых позициях. Затем военнослужащие выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций, огонь велся в течение получаса. За это время расчеты отработали ведение беглого и сосредоточенного огня.

Учение прошло на Тоцком полигоне в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

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