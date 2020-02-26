26.02.2020 (18:00)

Связисты ЦВО отработали вопросы противодействия средствам РЭБ условного противника в Кузбассе

Военнослужащие подразделений связи 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали вопросы противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника в ходе учения в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия, военнослужащие совершили марш в назначенный район, где развернули телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут», антенный модуль Р-431АМ, цифровую радиорелейную станцию Р-416 ГМ для обеспечения скрытного взаимодействия вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями. При ведении переговоров по радиоканалам были обнаружены активные радиопомехи, установленные средствами РЭБ условного противника. Военнослужащие в кратчайшие сроки смогли организовать устойчивую радиосвязь между командным пунктом и подразделениями, а с помощью специального шифровального оборудования максимально скрыть переговоры.

В батальонном тактическом учении на полигоне Юргинский принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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