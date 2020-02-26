26.02.2020 (17:45)
Более 10 тыс. человек в рамках дня открытых дверей посетили воинские части гвардейской танковой армии ЗВО
В Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях прошли дни открытых дверей в воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), приуроченные к Дню защитника Отечества.
Для гостей соединений и воинских частей были организованы выставки вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. Все желающие смогли отведать горячий чай и солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.
Всего на территории пяти субъектов Российской Федерации воинские части танкового объединения ЗВО в выходные и праздничные дни посетили более 10 тыс. человек.
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