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26.02.2020 (17:45)

Более 10 тыс. человек в рамках дня открытых дверей посетили воинские части гвардейской танковой армии ЗВО

В Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях прошли дни открытых дверей в воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), приуроченные к Дню защитника Отечества.

Для гостей соединений и воинских частей были организованы выставки вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. Все желающие смогли отведать горячий чай и солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.

Всего на территории пяти субъектов Российской Федерации воинские части танкового объединения ЗВО в выходные и праздничные дни посетили более 10 тыс. человек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Социальное развитие
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