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26.02.2020 (17:30)

На территории пяти регионов России завершился первый отборочный этап конкурса среди расчетов комплексов с БЛА танковой армии ЗВО

На территории пяти регионов России завершился первый отборочный этап всеармейского конкурса на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) среди военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Состязание состоялось на полигонах в Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях. В них приняли участие 15 расчетов комплексов с БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3».

В ходе отборочного этапа участники соревнований продемонстрировали свои знания в теоретической части конкурса, а также выполнили норматив по развертыванию комплекса. В практической части специалисты беспилотной авиации отработали учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению целей при проведении воздушной разведки, корректировке огня, а также посадке БЛА в заданную точку. Отработка практических действий проходила в дневное и в ночное время суток.

Лучшие расчеты комплексов с БЛА продолжат борьбу в отборочном этапе армейских состязаний. В соревнованиях приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано свыше 23 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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