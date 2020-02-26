26.02.2020 (17:15)

Военная академия МТО приняла участие в торжественной встрече иконы преподобного Иосифа Волоцкого

Военнослужащие Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала-армии А.В. Хрулева приняли участие в торжественной встрече главной иконы небесного покровителя системы МТО преподобного Иосифа Волоцкого в Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

На церемонии присутствовали командование военного вуза, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты. От академии и ее институтов во встрече иконы приняли участие более 1,5 тыс. человек.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот» по решению руководства страны будет открыт Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. В нем будут расположены приделы, посвященные всем небесным покровителям видов и родов войск, свое достойное место займет и главная икона покровителя войск тыла.

25 июля 2019 года святым небесным покровителем подразделений системы МТО Вооруженных Сил Российской Федерации по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла определен преподобный Иосиф Волоцкий.

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря. Преподобный Иосиф — величайший подвижник средневековой Руси — в церковно-исторической памяти остался как человек, сочетавший духовное делание с хозяйственным попечением, как ревностный борец с ересью и строгий аскет, как милосердный благотворитель, проповедник благочестия и вдумчивый богослов-полемист.

Именно такой святой, чей долгий жизненный путь был исполнен постоянной заботы о ближнем, о вверенном ему монастыре, о благополучии временного, но приводящего к вечности, жизнеустройства, станет добрым примером и надежным молитвенным покровителем системы МТО Вооруженных Сил Российской Федерации.

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