26.02.2020 (17:00)

В праздничные дни театры Москвы посетили около 2500 военнослужащих

Насыщенную культурную программу в честь Дня защитника Отечества подарили военным зрителям сотрудники отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе, организовав целевые праздничные мероприятия в ведущих театрах города Москвы.

Так, 23 февраля военных зрителей по традиции гостеприимно встретил Государственный академический Большой театр России. Па его Новой сцене состоялся концерт солистов оперы, непосредственно посвящённый Дню защитника Отечества, в котором они в сопровождении симфонического оркестра Большого театра исполнили известные советские военные песни, песни гражданского звучания и классические произведения.

В тот же день в Центральном академическом театре Российской Армии для военнослужащих был показан спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно

живые».

В праздничные дни военнослужащие также посетили Московский Художественный академический театр имени М. Горького, Академический театр «Московская оперетта», Центральный академический театр кукол имени Образцова, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский академический театр Сатиры, Московский театр «Современник».

Всего московские театры посетили около 2500 человек, представляющих Главные и Центральные управления, госпитали, академии и войсковые части Минобороны России, дислоцированные в Москве и Московской области.

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