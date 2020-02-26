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26.02.2020 (16:45)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 14 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На улице Западной в поселке Павлово Балтийского городского округа Калининградской области саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 12 артиллерийских снарядов калибра 76-мм и одна ручная граната Ф-1. В городе Гурьевске, на улице Безымянной флотские сапёры обезвредили один 100-мм снаряд. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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