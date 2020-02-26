26.02.2020 (16:30)

Отряд кораблей Балтийского флота», находящийся в дальнем походе, пополнил запасы воды и топлива в море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий», находящийся в дальнем походе, продолжает выполнение задач в Индийском океане.

Экипаж «Ярослава Мудрого» в рамках похода отрабатывает элементы курсовой задачи в море, проводит плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач экипаж корабля осуществил пополнение запасов воды и топлива от морского танкера «Ельня» по маршруту перехода кильватерным способом.

В свою очередь с подразделением антитеррора были проведены тренировки по отражению нападения на отряд кораблей условной террористической группы. В настоящее время на борту сторожевого корабля и танкера находятся специально подготовленные группы морских пехотинцев из состава из соединения морской пехоты Балтийского флота.

Справочно:

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. В декабре 2019 года отряд впервые принял участие в морской части российско-индийского учения «ИНДРА-2019», трехстороннем учении с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности. В настоящее время «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице