Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (16:30)

Отряд кораблей Балтийского флота», находящийся в дальнем походе, пополнил запасы воды и топлива в море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий», находящийся в дальнем походе, продолжает выполнение задач в Индийском океане.

Экипаж «Ярослава Мудрого» в рамках похода отрабатывает элементы курсовой задачи в море, проводит плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач экипаж корабля осуществил пополнение запасов воды и топлива от морского танкера «Ельня» по маршруту перехода кильватерным способом.

В свою очередь с подразделением антитеррора были проведены тренировки по отражению нападения на отряд кораблей условной террористической группы. В настоящее время на борту сторожевого корабля и танкера находятся специально подготовленные группы морских пехотинцев из состава из соединения морской пехоты Балтийского флота.

Справочно:

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. В декабре 2019 года отряд впервые принял участие в морской части российско-индийского учения «ИНДРА-2019», трехстороннем учении с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности. В настоящее время «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false