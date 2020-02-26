26.02.2020 (16:15)
Колонна ПГРК «Ярс» совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади
Сегодня в рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области.
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность маршрута — более 400 км).
В ходе подготовки к параду, в феврале, в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.
С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.
В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».