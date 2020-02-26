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26.02.2020 (16:00)

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ в Смоленске проведен отборочный этап конкурса «Перспективные решения»

В Смоленске на базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского состоялся отборочный этап конкурса «Перспективные решения».

В ходе конкурса научно-педагогическими работниками, адъюнктами и курсантами академии были представлены более 20 научных работ и статей, направленных на реализацию технических решений в зенитных ракетных комплексах «Тор» и «Оса».

Работы оценивали ведущие ученные академии и конструкторы Ижевского электромеханического завода «Купол».

Финальный этап конкурса будет проведен в рамках Форума научно-технического творчества молодежи «ИЭМЗ «Купол» в формате защиты работ перед оценочной комиссией в Ижевске.

Награждение победителей конкурса запланировано на 14–15 мая 2020 года в рамках проведения XXVIII Всероссийской межведомственной военно-научной конференции академии «Развитие теории и практики применения войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Конкурсы
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