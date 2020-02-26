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26.02.2020 (15:45)

Под Оренбургом мотострелки и танкисты ЦВО отразили ночную атаку «противника»

Под Оренбургом военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа отразили ночную атаку условного противника.

По замыслу учения, прошедшего на Тоцком полигоне, бандформирования, используя автомобили повышенной проходимости, намеревались под покровом ночи прорвать оборону и захватить важные рубежи в тылу войск. Первыми в бой вступили танкисты, которые огнем из 125-миллиметровых пушек и крупнокалиберных пулеметов уничтожили разведку «противника» и отразили наступление его передовых подразделений. После чего, под прикрытием мотострелков, организованно отошли на основные позиции. В свою очередь, военнослужащие мотострелковых подразделений, заняв позиционную оборону, отбили атаку живой силы и бронетехники условного противника и предотвратили охват с флангов.

В практических действиях было задействовано около 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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