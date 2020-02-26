26.02.2020 (15:30)
Сотрудники Военной академии Генерального штаба ВС РФ посетили музей Маршала Советского Союза Жукова в старом здании Генштаба на Знаменке
Сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетили мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Георгия Жукова, который расположен в старом здании Генштаба на Знаменке. В этих стенах в 1941 году легендарный военачальник работал в должности начальника Генерального штаба РККА. В 1953 году Георгий Жуков вернулся в Первый дом в должности первого заместителя Министра обороны, а с февраля 1955 по октябрь 1957 год трудился на посту Министра обороны СССР.
Серию экскурсий в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войны организовала профсоюзная организация академии. Представители научных и образовательных подразделений осмотрели экспонаты и интерьеры рабочего кабинета прославленного полководца, обсудили малоизвестные факты его биографии, оставили слова благодарности в книге отзывов.
Имя Георгия Константиновича Жукова носит факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ.