26.02.2020 (15:30)

Сотрудники Военной академии Генерального штаба ВС РФ посетили музей Маршала Советского Союза Жукова в старом здании Генштаба на Знаменке

Сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетили мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Георгия Жукова, который расположен в старом здании Генштаба на Знаменке. В этих стенах в 1941 году легендарный военачальник работал в должности начальника Генерального штаба РККА. В 1953 году Георгий Жуков вернулся в Первый дом в должности первого заместителя Министра обороны, а с февраля 1955 по октябрь 1957 год трудился на посту Министра обороны СССР.

Серию экскурсий в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войны организовала профсоюзная организация академии. Представители научных и образовательных подразделений осмотрели экспонаты и интерьеры рабочего кабинета прославленного полководца, обсудили малоизвестные факты его биографии, оставили слова благодарности в книге отзывов.

Имя Георгия Константиновича Жукова носит факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ.

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