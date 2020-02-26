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26.02.2020 (15:15)

В Воздушно-космические силы поступила новейшая зенитная ракетная система С-350 «Витязь»

Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» принята в состав Воздушно-космических сил (ВКС). Недавно она была доставлена в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Ленинградской области для обучения боевых расчетов на перспективную технику.

Помимо обучения материальной части, руководством центра проведено учение по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. Боевой расчет ЗРС С-350 продемонстрировал свои навыки, поразил электронными пусками ракет условного противника и совершил марш в новый позиционный район.

Ранее в ходе приема системы на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра зенитных ракетных войск ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители МиГ-29СМТ.

Помимо этого, специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса.

Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Справочно:

ЗРС С-350 «Витязь» — это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная Концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС. Система предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника.

Система способна выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащенных системами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРС.

Уникальность системы состоит в том, что благодаря различным вариантам сочетания элементов ЗРС и их высокой мобильности обеспечивается её высокая боевая эффективность и живучесть в различных условиях боевой обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВТ , ВВС , Перевооружение , ВКС
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