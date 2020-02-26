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26.02.2020 (15:00)

Отдельный командно-измерительный комплекс Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова стал «ударным»

Отдельному командно-измерительному комплексу (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения, расположенному в подмосковном Щелкове, присвоено почетное наименование «Ударная воинская часть».

Почетное наименование присвоено ОКИК по результатам контрольной проверки за 2019 учебный год, в ходе которой военнослужащие показали высокий уровень готовности к выполнению задач в любых условиях сложившейся обстановки, в том числе в условиях приведения ОКИК в высшие степени боевой готовности.

Вымпел «Ударная воинская часть» командиру ОКИК вручил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковник Сергей Матвеев.

Щелковский ОКИК выполняет важнейшие задачи по проведению сеансов связи и управления российскими космическими аппаратами военного, социально-экономического и научного назначения, приему, обработке всех видов измерительной информации и контролю её технического состояния, поддержанию заданных параметров глобального навигационного поля, обеспечению телевизионной и радиосвязью Международной космической станции, а также участию в проведении летных испытаний и отработке образцов перспективных космических средств военного и двойного назначения.

В течение минувшего года дежурными силами Щелковского ОКИК проведено свыше 85 тыс. сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Награждения , ВКС
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