26.02.2020 (14:45)

В подмосковном Клину проходит первая спартакиада памяти первого командующего объединением ПРН особого назначения генерал-полковника Владимира Стрельникова

Открытый Кубок по хоккею с шайбой в рамках первой спартакиады, посвященной памяти первого командующего 3-й отдельной армией предупреждения о ракетном нападении (ПРН) особого назначения генерал-полковника Владимира Стрельникова, стартовал на базе Ледового дворца имени Валерия Харламова в подмосковном Клину.

В соревнованиях принимают участие 94 военнослужащих в составе сборных команд Главного центра ПРН (Солнечногорск), Главного центра разведки космической обстановки (Ногинск), Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова (Краснознаменск), Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), авиационного соединения ВКС особого назначения (Щелково).

Спартакиада Открытого кубка памяти первого командующего 3-й отдельной армией ПРН особого назначения генерал-полковника Владимира Стрельникова состоит из 10 видов спорта: бадминтон, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжный спорт, легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, военно-прикладной спорт, волейбол и плавание.

В 2020 году спартакиада проводится в честь 95-й годовщины со дня рождения генерал-полковника Владимира Стрельникова.

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