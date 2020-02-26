26.02.2020 (14:15)

В Туле пройдет III конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2020»

В период с 27 февраля по 6 марта в оружейной столице России — городе-герое Туле — на базе гвардейского воздушно-десантного соединения пройдет III конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2020».

В этом году конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.

В конкурсе примут участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов ВДВ) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Из 12 участниц авторитетное жюри, состоящее из представителей командования ВДВ, администрации Тульской области, всероссийского конкурса красоты «Краса России», а также известных актеров театра и кино, определят победительницу, которая по праву сможет носить почетное звание «Краса ВДВ».

В ходе конкурса девушки примут участие в ряде испытаний, в которых продемонстрируют свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества.

Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск — это не только символ красоты, но и военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи.

Первым испытанием на пути к победе станет конкурс «Сила оружия», в ходе которого девушки должны показать навыки владения штатным оружием. Участницам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

В ходе испытаний девушки покажут свои умения в приготовлении пищи и сервировке блюда в конкурсе «Волшебный кулинар», в конкурсе «Кутюрье» участницы покажут свои умения обращаться с швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия. Кроме того, положением о проведении конкурса предусмотрены этапы «Визитная карточка» и «Офицерский бал», на которых девушки продемонстрируют свое обаяние и красоту. Заключительным этапом соревнования станет «Творческий номер», на котором красавицы в погонах продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества.

Имя победительницы 6 марта на финале конкурса объявит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и вручит диадему победительницы.

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