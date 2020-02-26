26.02.2020 (14:30)

Танкисты Кантемировской дивизии отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей

На полигоне Головеньки в Московской области танкисты Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Перед стрелками появлялись цели на расстоянии от 300 до 2000 метров, задачей военнослужащих было уничтожить летательные аппараты условного противника. Не смотря на сложность ведения огня, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка и поражению противника ручной гранатой.

Всего в стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано 70 единиц вооружения и военной техники. Занятие проходило под руководством командира Кантемировкой дивизии полковника Владимира Завадского.

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