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26.02.2020 (14:15)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в богослужении перед главной иконой МТО ВС РФ

В Санкт-Петербурге в соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка было совершено молебное пение перед главной иконой материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации — образу святого преподобного Иосифа Волоцкого.

В богослужении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) из Санкт-Петербурга и Ленинградской области командование военного округа, прихожане храма и жители города. После завершения молебна, военнослужащие приложились к образу пророка Иосифа Волоцкого.

Икона с ликом Иосифа Волоцкого уже побывала Приморье, Бурятии, на Урала, в Саратовской, Ростовской и других областях страны, а завершит свой путь в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 9 мая — в день открытия Главного храма ВС РФ.

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифа-Волоцкого монастыря. В 2019 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом объявлен небесным покровителем специалистов МТО Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ , Социальное развитие
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