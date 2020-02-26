26.02.2020 (14:00)
Спортсменки ЦСКА завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата России по художественной гимнастике
В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. Спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Арина и Дина Аверины завоевали «золото» и «бронзу» соответственно.
Арина Аверина заняла первое место в многоборье. По итогам выступления в четырех видах спортсменка набрала 94,55 балла. Второй результат — 93,70 балла — продемонстрировала Лала Крамаренко. Замкнула тройку лидеров, набрав 92,45 балла, Дина Аверина, выступавшая на турнире с травмой спины.
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