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26.02.2020 (14:00)

Спортсменки ЦСКА завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата России по художественной гимнастике

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. Спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Арина и Дина Аверины завоевали «золото» и «бронзу» соответственно.

Арина Аверина заняла первое место в многоборье. По итогам выступления в четырех видах спортсменка набрала 94,55 балла. Второй результат — 93,70 балла — продемонстрировала Лала Крамаренко. Замкнула тройку лидеров, набрав 92,45 балла, Дина Аверина, выступавшая на турнире с травмой спины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие
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