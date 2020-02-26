26.02.2020 (14:00)

Спортсменки ЦСКА завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата России по художественной гимнастике

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. Спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Арина и Дина Аверины завоевали «золото» и «бронзу» соответственно.

Арина Аверина заняла первое место в многоборье. По итогам выступления в четырех видах спортсменка набрала 94,55 балла. Второй результат — 93,70 балла — продемонстрировала Лала Крамаренко. Замкнула тройку лидеров, набрав 92,45 балла, Дина Аверина, выступавшая на турнире с травмой спины.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице