26.02.2020 (13:45)

Армеец Артем Арефьев завоевал два «серебра» на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Польше

В польском городе Томашув-Мазовецкий завершился чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. На турнире отличился армеец Артем Арефьев, завоевавший по серебряной награде на дистанции 500 м и в командном спринте.

Обладатель юниорского Кубка мира, многократный призер юниорского чемпионата мира армеец Артем Арефьев показал второй результат — 35,282 секунды — на дистанции 500 м на юниорском чемпионате.

Также Артем вместе с Даниилом Алдошкиным и Степаном Чистяковым завоевал «зеребро» в командном спринте. Российские конькобежцы уступили сборной Южной Кореи (1 минута 22,138 секунды) 1,14 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялись голландцы, отставшие от лидеров на 1,88 секунды.

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