Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (13:45)

Армеец Артем Арефьев завоевал два «серебра» на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Польше

В польском городе Томашув-Мазовецкий завершился чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. На турнире отличился армеец Артем Арефьев, завоевавший по серебряной награде на дистанции 500 м и в командном спринте.

Обладатель юниорского Кубка мира, многократный призер юниорского чемпионата мира армеец Артем Арефьев показал второй результат — 35,282 секунды — на дистанции 500 м на юниорском чемпионате.

Также Артем вместе с Даниилом Алдошкиным и Степаном Чистяковым завоевал «зеребро» в командном спринте. Российские конькобежцы уступили сборной Южной Кореи (1 минута 22,138 секунды) 1,14 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялись голландцы, отставшие от лидеров на 1,88 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские прыгуны в воду завоевали два «золота» на этапе Гран-при в Германии
В Смоленской области военный комиссариат оцифровал документы более 100 тысяч участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по волейболу
Сборная Северного флота по плаванию стала чемпионом ВМФ

Метки:
Спорт , Социальное развитие , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false