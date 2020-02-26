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26.02.2020 (13:30)

Армейские прыгуны в воду завоевали два «золота» на этапе Гран-при в Германии

В немецком Ростоке завершился очередной этап Гран-при по прыжкам в воду. На счету армейских спортсменов две золотые награды.

Руслан Терновой и прапорщик Александр Белевцев заняли первое место в синхронных прыжках в воду с вышки.

В сумме спортсмены ЦСКА получили ровно 411 баллов. Вторыми, набрав 371,73 балла, стали французы Маттье Россе и Бенжамин Оффре, третьими — украинцы Олег Сербин и Евгений Науменко — 367,83 балла.

Также Терновой одержал победу в прыжках в воду с вышки. В финале армеец набрал 477,85 балла, опередив канадца Этана Питмана (465,90 балла) и британца Мэттью Диксона (420,95 балла).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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