26.02.2020 (13:15)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходят армейские этапы конкурсов «Танковой биатлон» и «Суворовский натиск»

На Сергеевском полигоне Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) стартовали армейские этапы конкурсов «Танковой биатлон» и «Суворовский натиск».

В этих этапах состязаний АрМИ-2020 участвуют около 70 военнослужащих объединения, задействовано более 20 танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

В рамках соревнований проходит напряженная борьба между лучшими танковыми и мотострелковыми взводами от соединений армии в искусстве вождения техники и точности стрельбы из штатного вооружения.

Военнослужащим предстоит пройти эстафету, преодолев маршрут с множеством препятствий, таких как: минно-взрывные заграждения, брод, курган, косогор, ров и другие. Экипажи поразят мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели на дистанции от 600 до 1800 метров. За каждую непоражённую мишень участники проходят штрафной круг.

По итогам конкурсов будут определены лучшие танковый и мотострелковый взводы, которые представят объединение на окружном этапе соревнований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице