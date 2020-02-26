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26.02.2020 (13:00)

Около 11 тыс. артиллеристов ВВО приступили к тактическим учениям в рамках масштабного полевого выхода

На 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии приступили к тактическим учениям с боевыми стрельбами.

Недельные мероприятия боевой подготовки начались с ведения огня батареи с закрытой огневой позиции и прямой наводкой как днем, так и ночью. Расчеты поражали мишени из самоходных гаубиц «Акация», «Мста-С» и «Гвоздика».

Программа подготовки артиллеристов осложнена совершением маршей, сменой огневых позиций и целым рядом других тактических эпизодов.

К мероприятиям полевого выхода ракетных войск и артиллерии ВВО привлечены около 11 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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