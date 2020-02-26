26.02.2020 (12:45)

В Смоленской области военный комиссариат оцифровал документы более 100 тысяч участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Министерством обороны Российской Федерации «Дорога памяти» сотрудниками военного комиссариата Смоленской области оцифровано более 100 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галереи «Дорога памяти».

Памятные фотографии с фронта, письма родным и близким, биографические данные участников Великой Отечественной войны и перечни их наград - все эти документы находятся среди уже оцифрованных в Смоленском областном военкомате. Кроме того, областной комиссариат занимается обработкой собственного архива личных дел. Любой желающий может обратиться в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты, районных военных комиссариатах, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Всего на территории области развернуто около 15 мобильных пунктов оцифровки.

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», расположенную на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Ежедневно военный комиссариат Смоленской области пополняет общую базу данных оцифрованных документов фронтовиков почти на 100 человек.

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