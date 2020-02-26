26.02.2020 (12:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели второй этап конкурса среди специалистов связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжается конкурс среди специалистов связи.

В рамках второго этапа конкурса военные связисты выполняли нормативы по огневой подготовке.

По условиям выполнения конкурса, команда состояла из 4 военнослужащих. В ходе выполнения упражнения каждому участнику необходимо было поразить мишени имитирующие спешивающуюся, атакующую и залегшую пехоту условного противника дальность до которых составляла от 200 до 500 метров. Особенность состязание являлось выполнение вторым и четвертым участником каждой команды норматива по огневой подготовке в противогазе.

Конкурс со специалистами подразделений связи проводится в несколько этапов, после чего будут выявлены лучшие специалисты ОГРВ ПРРМ.

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